اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الأميرية

الأحد، 14 يونيو 2020 11:00 م
إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الأميرية مخدر الحشيش_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الأميرية، إحالة عاطل إلى محكة الجنايات، لمحاكمته بتهمة حيازة  كمية من الحشيش المخدر حيث ألقت الشرطة القبض عليه متلبسا بحيازتها قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكانت البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية للحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبه رجال المباحث في شخص تبين انه عاطل وبدت عليه ملامح الريبة والقلق، وبتفتيشه عثر رجال المباحث  بحوزته على لفافتين من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبالغ مالية، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات اقر المقبوض عليه بحيازته هذه الكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والمبالغ المالية هى متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وفى الأخير أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه. 

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لمحاربة الاتجار باللمواد المخدرة، حيث تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.


إحالة عاطل

اتجار المخدرات

مخدر الحشيش

قسم الأميرية

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة