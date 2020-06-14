أستاذ أمراض صدرية: خلطات السيجارة الإلكترونية تسبب وفاة المراهقين

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور صلاح زين الدين أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية بلبنان، إن السجائر الإلكترونية أكثر خطورة من السجائر العادية، مشيرا إلى أنها تتسبب في وفاة العشرات من المراهقين بشكل كبير بسبب المواد التي يتم استخدامها والخلطات التي تستعمل في تركيبتها.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية بلبنان، في تصريحات لبرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن السجائر الإلكترونية تتسبب في أعراض شبيهة بفيروس كورونا، لأنها تؤثر على الرئة بشكل كبير وتتسبب في العديد من الأمراض فيها .

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية بلبنان، أن السجائر الإلكترونية تسببت في وفاة 50 مراهقا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام الماضى، موضحا أن بعض الخلطات يتم وضع بعض الفيتامينات عليها بجانب بعض المواد المخدرة سواء في السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية مما يجعلها أكثر خطورة من السيجارة العادية وتؤدى لوفاة العديد من الشباب.

وفى وقت سابق نقل مراهقون في أمريكا يعانون أعراض فيروس كوفيد-19 إلى المستشفى، ووُضع بعضهم على أجهزة التنفس الصناعي، لكن نتيجة فحوصهم كانت سلبية لفيروس كورونا، واكتُشف أنهم مرضى بسبب تدخين السجائر الإلكترونية.

وفيروس كورونا من أخطر الفيروسات فى العالم خلال الأيام الأخيرة، حيث تسبب فى ذعر عالمى بعد تزايد حالات الإصابة وانتقالها سريعاً من بلد لآخر، منذ ظهوره لأول مرة فى مدينة ووهان فى الصين، وقد سبب الفيروس الجديد انتشار الالتهاب الرئوى، وقد انتقل الفيروس إلى البشر من الحيوانات وبالتحديد فى سوق ووهان للمأكولات البحرية ولكنه أصبح ينتقل بين البشر، وتتشابه أعراض فيروس كورونا مع أعراض الأنفلونزا، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي cdc.