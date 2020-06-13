اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 12:00 م
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Fda توافق على عقار جديد لعلاج الرضع والأطفال المصابين بالإيدز

السبت، 13 يونيو 2020 12:00 م
Fda توافق على عقار جديد لعلاج الرضع والأطفال المصابين بالإيدز fda
كتبت هند عادل

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda  على دواء لعلاج الرضع والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"  وقد تم تطوير الدواء من قبل قسم الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية التابع لشركة GlaxoSmithKline، وفقا لتقرير لوكاله"رويترز".

علاج الايدز

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها منحت الموافقة على أقراص Tivicay و Tivicay PD لعلاج عدوى فيروس العوز المناعي البشري -1 في مرضى الأطفال الذين يبلغ عمرهم أربعة أسابيع على الأقل ويزنون 3 كجم على الأقل مع العلاجات الأخرى المضادة للفيروسات

وأوضحت fda  في بيان منفصل إن الدواء يخضع حاليا للمراجعة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

 من جانب أخر وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكيةFDA  على العلاج الشفوي لشركة Abbvie Inc لإدارة نزيف الحيض الثقيل المرتبط بالأورام الليفية لدى النساء قبل انقطاع الطمث، ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" يعد هذا العلاج هو الخيار الأول غير الجراحي المتاح للمرضى الذين يعانون من هذه الحالة.

الأورام الليفية هي أورام حميدة في الرحم يمكن أن تسبب نزيف الحيض الثقيل ، والألم ، ومشاكل الأمعاء أو المثانة والعقم، وهي أكثر شيوعًا لدى النساء في الفئة العمرية من 35 إلى 49 عامًا وهي سبب رئيسي للإزالة الجراحية للرحم في الولايات المتحدة.


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