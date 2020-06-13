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CDC تشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من كورونا بعد تخفيف الإغلاق

السبت، 13 يونيو 2020 01:00 م
CDC تشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من كورونا بعد تخفيف الإغلاق فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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شدد مسؤلو الصحة الأمريكيون بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC من ضرورة الالتزام  بالمسافة الاجتماعية وإجراءات السلامة الأخرى للوقاية من فيروس كورونا وحذروا من أن الدول قد تحتاج إلى إعادة فرض قيود صارمة إذا ارتفعت حالات الإصابه بفيروس كوفيد 19 .

ووفقا لتقرير لوكاله"رويترز" في الأسابيع الأخيرة ، أثار الخبراء مخاوف من أن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من العدوى، و تواجه حوالي ست ولايات ، بما في ذلك تكساس وأريزونا ، عددًا متزايدًا من مرضى فيروس كورونا الذين يملؤون أسرة المستشفيات.

CDC

وقال مسؤولون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أنه يجب على المواطنين الاستمرار في الحفاظ على 2 متر من المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين بانتظام وارتداء أغطية الوجه لتقليل خطر العدوى.

وأوضح  جاي بتلر ، نائب مدير الأمراض المعدية في CDC قائلا "إذا بدأت الحالات في الارتفاع مرة أخرى ، خاصة إذا ارتفعت بشكل كبير ، فمن المهم أن ندرك أن المزيد من جهود التخفيف مثل ما تم تنفيذه في مارس قد تكون هناك حاجة إليها مرة أخرى".

وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDCقد أصدرت توجيهات ارشادية لأصحاب العمل كعلامات إرشادية وتبني إجراءات تناسب مكان عملهم ومجتمعهم، والتى ستشعر الموظفين بالأمان، وهو العنصر الأساسي لإعادة فتح ناجحة.

المبادئ التوجيهية الجديدة المصدر الموثوق من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالإضافة إلى توصيات من إدارة السلامة والصحة المهنية الفيدرالية حول كيفية إعادة فتح أماكن العمل بأمان مع استمرار جائحة كوفيد 19، تضم عودة العمل فى بيئة أمنة.

وفقا لتقريرHealthline  فالمبادئ التوجيهية موجودة لمساعدة الشركات على إيجاد طريقها فى المضى قدما وسط جائحة كورونا، وليس لإحداث التغييرات في المكاتب والمصانع والمتاجر.

 

 


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