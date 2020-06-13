اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 04:44 م
خالد صلاح
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وفاة وليام سيشنز مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى السابق عن 90 عاما

السبت، 13 يونيو 2020 03:44 م
وفاة وليام سيشنز مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى السابق عن 90 عاما وليام سيشنز مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى السابق
رويترز

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن وليام سيشنز الذى شغل منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادى فى ظل ثلاثة رؤساء أمريكيين، والذى نال المديح لتحقيق مزيد من التنوع فى المكتب لكنه أقيل بعد التحقيق معه فى هفوات أخلاقية توفى أمس الجمعة عن 90 عاما.
 
وقالت صحيفة واشنطن بوست، ووسائل إعلام أخرى نقلا عن أسرته إنه توفى بمضاعفات مرض فى القلب. وتوفى سيشنز فى منزل ابنه فى سان أنطونيو بولاية تكساس.
 
وشغل سيشنز، الذى عينه الرئيس رونالد ريجان فى عام 1987 ثم عمل فى عهد الرئيس جورج بوش الأب، وفى عهد الرئيس بيل كلينتون منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادى لمدة ست سنوات، لكن أسقطته هفواته الأخلاقية ومنها التهرب من سداد الضرائب وإهدار المال العام.
 
وأقاله كلينتون، فى عام 1993 بعدما لم يستقل رغم الجدل الذى أثارته الهفوات التى ارتكبها واتهامات له بضعف القيادة.
 

امريكا

وليام سيشنز

مكتب التحقيقات الاتحادى

الولايات المتحده

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