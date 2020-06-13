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ننشر أسماء وأرقام مبادرة أطباء "استشر طبيبك" فى المنيا

السبت، 13 يونيو 2020 06:42 م
ننشر أسماء وأرقام مبادرة أطباء "استشر طبيبك" فى المنيا جامعه المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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أطلق عدد من أطباء جامعة المنيا مبادرة جديدة لمساعدة المواطنين فى مواجهة فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه فى حال ظهور الأعراض.

وقد أطلق الأطباء اسم استشر طبيبك لأطباء جامعة المنيا من خلال  تطبيق الواتس آب، وقام الأطباء بنشر أسماءهم وأرقام هواتفهم حتى يتمكن المواطنين من التواصل  معهم لدعهم بالمعلومات.

وينشر اليوم السابع أسماء وأرقام هواتف الأطباء وهم الدكتور هاله عبد الحميد تليفون 01019617612 و الدكتور هيثم عماد الدين 01015688312 وكذلك الدكتور ياسر محروس 01005023250  وايضا الدكتور اسلام عبد البارى 01060754207 و الدكتور يسرا محمد على 01091108108  والدكتورة بسمه فتحى حسن 01145646263  والدكتور ايمان حسين 01069002423 .وأكد الأطباء على تواجدهم الدائم على الواتس اب وأنهم مستعدون للرد على جميع الاستفسارات المتعلقه بالواقعية من المرض أو ما يجب القيام به فى حال الشعور باى اعراض والاشتباه فى الاصابه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


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