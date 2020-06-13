نائب محافظ الغربية: تطوير مساكن السلام بـ840 ألف جنيه ورفع البنية التحتية لعشوائيات طنطا

الغربية – مصطفى عادل

أكد الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية، فى بيان له ، أنه جاري تطوير مساكن السلام بتكلفة قدرها 840 ألف جنيه ، تشمل إعادة تنظيم الشوارع بالمنطقة ورصف عدد 2 شارع مؤدي الي المساكن الجديدة المخصصة لسكان منطقة الكاندلية وعمل أرصفة خرسانية ، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة جمع القمامة وأعمال الإنارة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية والتي شملت تفقد أعمال تطوير العشوائيات بكل من منطقة مساكن السلام بحي ثان طنطا ، وأعمال تطوير شارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا.

وأضاف عطا ، أنه جاري رفع البنية التحتية بالعشوائيات الكائنة بشارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا، والمسندة لجهاز تنمية الساحل الشمالي بتمويل من وزارة الإسكان، فضلاً عن دراسة عمل موقف وسوق نموذجى لقرية شوبر فى ضوء خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

من ناحيه اخرى تواصل محافظة الغربية جهودها فى تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة، والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

فى هذا السياق، أجرى محافظ الغربية، جولة تفقدية اليوم بمدينة المحلة الكبرى وسمنود، أسفرت عن سحب 29 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار إرتداء الكمامة، كما تم غلق وتشميع عدد 2 محل تجارى فى سمنود ورفع عدد 6 عربات متنقلة للمأكولات والمشروبات على طول طريق طنطا المحلة وطريق المحلة سمنود، وتسليم عدد 2 نباشين على طريق المحلة سمنود وتكليف رئيس المدينه باتخاذ الإجراءات اللازمة معهم .

وخلال جولته، أمر محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة سمنود بإزالة شدة خشبية أثناء قيام أصحاب إحدى المحلات بتصنيعها على امتداد الرصيف واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضده، مشدداً على استمرار أعمال النظافة ورفع كافه الإشغالات والأتربة ورفع تراكمات القمامة على طريق طنطا المحله وطريق المحلة سمنود الدائرى وإعاده تجميله وتطوير الجزيرة الموجودة بوسط الطريق والتنسيق مع هيئه الطرق لغلق الدورانات العشوائيه على طول الطريق .







