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محافظ المنوفية: دعم القطاع الطبى بـ100 مليون جنيه لشراء أجهزة ومستلزمات طبية

السبت، 13 يونيو 2020 05:25 م
محافظ المنوفية: دعم القطاع الطبى بـ100 مليون جنيه لشراء أجهزة ومستلزمات طبية جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن دعم القطاع الطبى بالمحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا والتخفيف من ألام المواطنين وتقديم خدمة طبية جيدة لمواطنى المحافظة من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم أجهزة الدولة فى كافة القطاعات لمواجهة فيروس كورونا.

يأتى هذا فى إطار سعى محافظ المنوفية الدؤوب للحصول على دعم مالى فى سابقة لم تحدث من قبل للمساهمة فى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحى، جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ووكيل وزارة الصحة ووكيل مديرية الصحة ومدير عام التموين الطبى والمشتريات بالمديرية .

وتم استعراض احتياجات المستشفيات الضرورية بنطاق المحافظة وتم الاتفاق على دعم المنظومة بعدد (4) جهاز اشعة مقطعية و (500) أسرة عادية و(40) جهاز تنفس صناعى و (2) جهاز c-RM و ( 6 ) أجهزة موجات صوتية وعدد (60) أسرة عناية و  (200) مونيتور و(5) أجهزة اشعة عادية متنقلة وكذا شراء كافة المستلزمات الطبية والوقائية لتوفير مخزون استراتيجى بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة فى حدود 10 ملايين جنيه.

وقد أكد محافظ المنوفية أنه سيتم دعم مستشفيات التكامل بعدد من الأسرة والتى من المقرر تخصيصها كمستشفيات عزل لحالات الاشتباه بكورونا على النحو التالى (مستشفى ميت سراج بقويسنا – الخطاطبة البلد بالسادات – العراقية بالشهداء – كفر الخضرة بالباجور – شنشور وشطانوف بأشمون- شنتا الحجر ببركة السبع – تتا بمنوف – زاوية بمم بتلا – البتانون بشبين الكوم)، وذلك لضمان تغطية الخدمة الطبية لمصابى كورونا.

فى نهاية الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا، وعدد الأسرة المشغولة والمتاحة بالمستشفيات، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لأسر العزل المنزلى، كما أكد  تقديم العلاج اللازم وأوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة متابعة حالات أسر العزل المنزلى والمخالطين وإعداد تقرير يومى بحالتهم الصحية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس.


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