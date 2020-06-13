اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها

السبت، 13 يونيو 2020 05:17 م
محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها جانب من الاجتماع اليوم
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها، ومراجعة أعمال الترميم و وضع آلية ونموذج موحد للتطبيق فى 4 أحياء ومدينة. وأوضح محافظ الدقهلية، أن القرار يتضمن مهام اللجنة وتتركز فى مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.

جانب من أول اجتماع للجنة فى الدقهلية اليوم (3)
جانب من أول اجتماع للجنة فى الدقهلية اليوم

أضاف المحافظ أن اللجنة ستقوم بحصر أعمال الترميم والتدعيم فقط الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار وزارة التنمية المحلية بها على الفور. وكلف محافظ الدقهلية بانعقاد أول اجتماع للجنة اليوم برئاسة نائب المحافظ وبحضور أعضاء اللجنة و نقيب المهندسين بالدقهلية، وأساتذة ممثلين عن كلية الهندسة بجامعة المنصورة وممثل عن مديرية الإسكان وجهاز التفتيش على أعمال البناء ومديرو الشئون الهندسية والتخطيط العمرانى والتنظيم ورؤساء مدينه طلخا وحى شرق وحى غرب المنصورة ومركز المنصورة.

جانب من أول اجتماع للجنة فى الدقهلية اليوم (2)
جانب من أول اجتماع للجنة فى الدقهلية اليوم

تناول الاجتماع استعراض ومناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ أعمال اللجنة تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية، وذلك بهدف سرعة الانتهاء من أعمالها، تيسيرا على المواطنين، وأوضح نائب المحافظ أنه تقرر وضع نموذج موحد لفحص العقارات التى يشملها القرار المذكور نطاق الوحدات المحلية المشار إليها من خلال أساتذة بكلية الهندسة بالتعاون مع التخطيط العمرانى والشئون الهندسية بالمحافظة على أن يتم رفع تقارير بالأعمال التى تتم بناء على اجتماعات اللجنة التى تنعقد أسبوعيا حتى انتهاء أعمال الحصر والمراجعة للعقارات المشار إليها.

جانب من أول اجتماع للجنة فى الدقهلية اليوم (1)
جانب من أول اجتماع للجنة فى الدقهلية اليوم

الدقهلية

محافظ الدقهلية

شروط البناء والترخيص

نائب محافظ الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية: إزالة 6 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بالمنصورة والمطرية

السبت، 13 يونيو 2020 04:21 م

محافظ الدقهلية لمديرى المستشفيات: أثق فى كوادر مديرية الصحة والأطقم الطبية

السبت، 13 يونيو 2020 02:37 م

محافظ الدقهلية يتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الثانوية العامة

السبت، 13 يونيو 2020 11:42 ص

محافظ الدقهلية: لن أسمح بالفساد فى أسواق المواد الغذائية ومنافذ البيع

السبت، 13 يونيو 2020 12:12 ص

محافظ الدقهلية: غلق معملين ومحل مخللات وضبط 60 طنا غير صالحة للاستهلاك

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:24 م

محافظ الدقهلية : رفع 60 طن أتربة فى حملة بالمنطقة المركزية

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة