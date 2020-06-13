الدقهلية شريف الديب

قرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها، ومراجعة أعمال الترميم و وضع آلية ونموذج موحد للتطبيق فى 4 أحياء ومدينة. وأوضح محافظ الدقهلية، أن القرار يتضمن مهام اللجنة وتتركز فى مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.



جانب من أول اجتماع للجنة فى الدقهلية اليوم

أضاف المحافظ أن اللجنة ستقوم بحصر أعمال الترميم والتدعيم فقط الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار وزارة التنمية المحلية بها على الفور. وكلف محافظ الدقهلية بانعقاد أول اجتماع للجنة اليوم برئاسة نائب المحافظ وبحضور أعضاء اللجنة و نقيب المهندسين بالدقهلية، وأساتذة ممثلين عن كلية الهندسة بجامعة المنصورة وممثل عن مديرية الإسكان وجهاز التفتيش على أعمال البناء ومديرو الشئون الهندسية والتخطيط العمرانى والتنظيم ورؤساء مدينه طلخا وحى شرق وحى غرب المنصورة ومركز المنصورة.



جانب من أول اجتماع للجنة فى الدقهلية اليوم

تناول الاجتماع استعراض ومناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ أعمال اللجنة تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية، وذلك بهدف سرعة الانتهاء من أعمالها، تيسيرا على المواطنين، وأوضح نائب المحافظ أنه تقرر وضع نموذج موحد لفحص العقارات التى يشملها القرار المذكور نطاق الوحدات المحلية المشار إليها من خلال أساتذة بكلية الهندسة بالتعاون مع التخطيط العمرانى والشئون الهندسية بالمحافظة على أن يتم رفع تقارير بالأعمال التى تتم بناء على اجتماعات اللجنة التى تنعقد أسبوعيا حتى انتهاء أعمال الحصر والمراجعة للعقارات المشار إليها.