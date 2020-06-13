اليوم السابع
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مأساة لا تنتهى.. نفوق فيل صعقا بكهرباء سياج حديقة مانجو بتايلاند.. فيديو وصور

السبت، 13 يونيو 2020 11:15 ص
مأساة لا تنتهى.. نفوق فيل صعقا بكهرباء سياج حديقة مانجو بتايلاند.. فيديو وصور نفوق فيل فى تايلاند
كتب محمد رضا

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واقعة مؤسفة جديدة تعرض لها فيل فى تايلاند بعدما قتل أخر قبل أيام فى الهند بثمرات أناناس مفخخة، ورغم أن هذه الواقعة أثارت استياء العالم ونالت إدانات واسعة من حكومات ومنظمات عالمية، إلا أنها تكررت مرة أخرى فى بلد آخر عندما عثر على فيل ميتًا بعد تعرضه لصدمة كهربائية من سياج يحمى مزرعة مانجو، حيث نفق الفيل أثناء رحلة بحثه عن الطعام.

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تم العثور على الحيوان من قبل السكان المحليين فى براشواب خيرى خان، جنوب تايلاند فى 6 يونيو، وأبلغوا الحراس بالاكتشاف ووصلوا لفحص الفيل البالغ، ووجدوا علامات حرق على جذعه، وعلى الفور صادر المسؤولون مولداً كهربائياً كدليل واتصلوا بأصحاب بستان مانجو قريب لاستجوابهم حول السياج الكهربائى، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

يُزعم أن مالكى الأراضى كومساك سيتادى، البالغ من العمر 30 عامًا، وسيامراث مويى، البالغ من العمر 29 عامًا، اعترفوا باستخدام الأسوار الكهربائية، لكنهم غير متأكدين مما إذا كان الفيل قد صُعق بالكهرباء بسبب وجود آخرين فى المنطقة، وقالوا: "عادة، سيتوقف المولد عن العمل بعد أن يلمس شيئًا ولكن عندما تحققنا، كان المولد لا يزال يعمل.. لذلك لا نعرف ما إذا كان الفيل قد لمس سياجنا الكهربائى أو غيره".

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كان لدى الحراس فريق الطبيب البيطرى لتشريح الفيل وجمع أعضائه لفحص ما بعد الوفاة لتأكيد سبب الوفاة، وقال الحارس الرئيسى راكبونج بونيوى، إنه إذا أظهرت النتيجة أن الفيل قد صُعق بالكهرباء، فسيتم تحميل أصحاب الأراضى المسئولية، وقال: "سنستجوب أصحاب بستان الفاكهة لمزيد من المعلومات للتحقق مما إذا كانوا متورطين فى وفاة الفيل.. وإذا كان الأمر كذلك، فسنضطر إلى اتهامهم بإيذاء الحيوان".

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ويشار إلى أنه قبل أيام، كانت قد نفقت أنثى فيل حامل بعدما تناولت فاكهة مليئة بمفرقعات فى جنوب الهند، ما أدى إلى غضب واسع، وقد غامرت أنثى الفيل، فى 27 مايو، ودخلت قرية قريبة من متنزه "سايلنت فاليه" الوطنى فى ولاية كيرالا باحثة عن طعام، لكنها تناولت على الأرجح فاكهة اناناس تحوى مفرقعات أدت إلى نفوقها.

 

وقال سوريندرا كومار أحد المسؤولين عن حماية الحياة البرية فى ولاية كيرالا "انفجرت فاكهة الاناناس المليئة بالمفرقعات فى فمها ما تسبب بتعرضها لإصابات خطرة"، وأضاف "نحن نحقق فى هذه الحادثة ونحاول تحديد من يقف وراءها والظروف التى أدت إلى نفوق الحيوان".

 

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نفوق فيل

وفاة فيل

تايلاند

الافيال فى تايلاند

نفوق فيل بصعق كهربائى

صاعق كهربائى

مولد كهربائى

الشرطة التايلاندية

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