اليوم السابع
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ضبط 42 ألفا و 50 علبة سجائر فى حملة لمديرية تموين الغربية

السبت، 13 يونيو 2020 07:21 م
ضبط 42 ألفا و 50 علبة سجائر فى حملة لمديرية تموين الغربية السجائر
الغربية مصطفى عادل

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تواصل مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية المكثفة بمراكز ومدن المحافظة للمرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

 

في هذا السياق، كشف المهندس محمد أبو هاشم وكيل أول وزارة التموين بالغربية، في بيان له أن الحملات المكبرة التى تم شنها اعتباراً من أول يونيو الجاري وحتى الآن أسفرت عن ضبط 42 ألفا و 50 علبة سجائر ، وذلك بمشاركة إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والإدارات التابعة للمديرية.

 

وأوضح "أبو هاشم"، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد (49) محضر، وضبط 2093 قاروصة سجائر كيلوباترا بإجمالي عدد 41 ألفا و 860 علبة، وكذلك ضبط 190 علبة سجائر مستوردة ، تم وضعها في كراتين غير الكراتين المخصصة لها بقصد التربح وبيعها بأزيد من التسعيرة .

 

من ناحيه اخرى تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمى حملاتها المكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

في هذا السياق ، شنت مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، اسفرت عن ضبط 23 كيلو جرام لحوم شاورما منتهية الصلاحية داخل إحدى المطاعم بنطاق حى ثان طنطا ، وتم تحرير محضر رقم 13534، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر ، أن الحملة تشكلت برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية ، وضمت عادل فتحى مدير إدارة بندر طنطا ، وياسر مراد رئيس قسم الرقابة ببندر طنطا.

من ناحيه اخرى تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربيه برئاسه المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين الغربيه من ضبط ألف علبة سجائر كليوباترا داخل محل بقاله بقصد بيعهم للجمهور بأسعار أزيد من سعرها الرسمي.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام صاحب محل بقاله بتجميع كميات كبيرة من السجائر بقصد بيعهم بالسوق بازيد من السعر الرسمي.

وتم إعداد حمله استهدفت المحل وعثر بداخله على ألف علبة سجائر  وتحرر محضر رقم13939جنح اول طنطا ضد "رضا.ع.ش" ، كما تم ضبط 43عبوه جمبرى كبير وكاليمارى منتهيه الصلاحيه انتهاء 1/2/2020من ماركت زهران أول طنطا  وتحرر محضر رقم13940جنح اول طنطا.

من ناحيه اخرى شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة بالتعاون مع ضباط مباحث التموين لضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 علبة سجائر داخل مخزن بدون ترخيص بكفر الزيات وتم عمل محضر رقم 23163 جنح أمن دولة طوارئ وتم التحفظ على المضبوطات لحين عرضها على النيابه العامة.


اخبار عاجله

محافظ الغربية

سجائر مهربه

طنطا

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