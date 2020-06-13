اليوم السابع
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ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالعمرانية

السبت، 13 يونيو 2020 01:39 م
ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالعمرانية سلع مجهولة- ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مخزن بدون ترخيص بالعمرانية، لاتهامه بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى اتجار مالك مخزن بالسلع الغذائية مجهولة المصدر فى العمرانية، وبمداهمة المخزن، تم ضبط المدير المسئول عنه، وضبط بحوزته 3 أطنان و440 كيلو سلع غذائية "دقيق فاخر ، سكر حر ، أرز أبيض، 69 عبوة زيت طعام، مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 


مباحث التموين

سلع غذائية مجهولة

غش تجارى

العمرانية

امن الجيزة

اخبار الحوادث

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