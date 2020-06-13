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ضاحى خلفان: "أردوغان صافح شارون الملطخة يده بدماء صبرا وشاتيلا"

السبت، 13 يونيو 2020 12:13 م
ضاحى خلفان: "أردوغان صافح شارون الملطخة يده بدماء صبرا وشاتيلا" ضاحى خلفان
كتب محمد رضا

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أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن أردوغان صافح شارون الذى يده ملطخة بدماء صبرا وشاتيلا، وأن حركة حماس تقبل اليد التى صافحت شارون، وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه بموقع تويتر:" حماس حبيبها أردوغان.. أردوغان مصافح شارون.. شارون يده ملطخة بدماء صبرا وشاتيلا..يد اروغان توسخت بيد شارون..حماس تقبل اليد اللى صافحت شارون..شو فهمتوا...حماس تقبل يد شارون".

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وأضاف :" آلاف المغردين مجندهم أردوغان.. في تويتر... اتضح الامر عندما حجبت تويتر هذه الحسابات التي تدحم حملات اردوغان.. انا اغرد منفرد... والإخوانية يقولون.. انت ما عندك شغل الا اردوغان"، وأوضح:" الداعم  لحملة اردوغان اخونجية الخليج يدفعون حتى الفواتير عنه".

 

ضاحى خلفان (1)
 
ضاحى خلفان (2)
 

من جانب آخر ، أفادت فضائية العربية، أمس، بأن الأوروبيون سيطلبون من بومبيو الضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا، وشن رواد موقع تويترهجوما كبير على الغزو العثمانى لدولة ليبيا، الذى كشف أطماع الرئيس التركى اردوغان في الثروات المعدنية الطبيعية، حيث أرسال القوات العسكرية والمرتزقة من كافة أنحاء العالم من أجل سرقة خيراتها.

وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، "ليبيا مقبرة العثمانيين" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث قال أحمد :" لابد للعرب ان يقتلوا ويدمروا جيش المغولي عميل اليهود قردوخان في ليبيا"، وكتب رجائى :" نرفض الغزو التركي لليبيا ... والنصر لأبناء ليبيا الأحرار ... أحفاد عمر المختار".

 

 


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