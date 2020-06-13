شخصية مريبة تظهر فى شوارع السعودية تثير الرعب والأمن يحقق.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

آثار ظهور شخصية مريبة في شوارع منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية، حالة من الرعب، وبحسب صحيفة عكاظ فإن الجهات الأمنية تباشر وتتقصى عن الحالة بعد رصدها وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من المغردون السعوديون مقطع فيديو لشخص غامض يرتدى جلباب أسود يظهر فى الشوارع ليلا يترجل فى الباحة.