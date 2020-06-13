سياحة البحر الأحمر: تسليم شهادات الضوابط لفنادق جديدة الأسبوع الجارى

قالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم تسليم شهادات السلامة لمجموعة جديدة من الفنادق خلال الاسبوع الجاري، بمجرد استخراجها، مؤكده أن من بينها فنادق في مدينة مرسي علم جنوب البحر الاحمر، وأكدت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، لليوم السابع، أنه تجرى اعمال التفتيش علي الفنادق المقدمة بطلبات لاستقبال سياحة من خلال لجان مكونة من وزارة السياحة والصحةً وغرفة المنشات السياحية، مؤكدة علي أن هناك 72 فندق تم تسليها شهادات الصحة والسلامة في البحر الأحمر.

وكانت أكدت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن لجان التفتيش علي الضوابط والاشتراطات قامت بمعاينة وفحص 6 فنادق جديدة بمدن الغردقة ومرسي علم، استعدادا لتسليمها شهادة السلامة والصحة لاستقبال سياحة .

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أن لجان التفتيش قامت بالتفتيش علي 3 فنادق بالغردقة و3 في مرسي علم، مؤكدة أن أعمال التفتيش تمت بدقه عالية تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء .

كذلك أعلنت أن إجمالي الفنادق السياحية التي تسلمت شهادات الصحةً والسلامة لاستقبال سياحة بعد معاينة لجان وزارة السياحة 72 فندقا سياحيا بمدن البحر الأحمر .