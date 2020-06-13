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سكرتير عام المنيا يقود حملة لإزالة 3 أبراج بمركز بنى مزار.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 04:56 م
سكرتير عام المنيا يقود حملة لإزالة 3 أبراج بمركز بنى مزار.. صور جانب من أعمال الإزالة فى المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية للمراكز والمدن، فى تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص، والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سكرتير عام المنيا يقود حملة لإزالة 3 أبراج بمركز بنى مزار
سكرتير عام المنيا يقود حملة لإزالة 3 أبراج بمركز بنى مزار

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، قاد اليوم المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز بنى مزار، حيث يجرى إزالة 3 أبراج مخالفة، وقاد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز ملوى، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة ببرج مخالف بشارع عمر مكرم بمدينة ملوى.

إزالة أدوار مخالفة ببرج فى حى وسط المنيا
إزالة أدوار مخالفة ببرج فى حى وسط المنيا

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أعمال الإزالات، حيث تابع العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، أعمال إزالة عدد من الأدوار المخالفة بأحد الأبراج بالشارع الجديد بحى وسط المدينة .

 

وشدد المحافظ على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

 

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 46 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 3 حالات تعدى بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 310 متر مربع، و 42 حالة تعد على أراضى زراعية خاصة على مساحة 4847 متر مربع، وحاله تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 175 متر مربع، ليصل اجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمبانى، خلال الفترة من 25 مارس الماضى، وحتى أمس الجمعة 819 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3944 فدان و2 قيراط، و3665 حالة إزالة مبانى بمساحة 944545 متر مربع.


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الوحدات المحلية في المنيا

إزالة التعديات في المنيا

املاك الدولة في المنيا

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