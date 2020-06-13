خروج 9 حالات من مستشفى الحجر الصحى بأسوان بعد تعافيهم من" كورونا"

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، خروج 9 حالات جديدة بعد تعافى بعضهم تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخروج البعض الآخر طبقاً للبروتوكول الجديد لوزارة الصحة بالمغادرة بعد تحسن حالتهم الصحية واستكمال العلاج منزلياً مع قضاء فترة عزل منزلى.

وأسماء المتعافين هما: "حسين.م.ح، ومصطفى.ع.ا، وصابر.ع.ذ، وعبد الخالق.ا.ح، ومحمود.ا.م، وعبيد.م.ا، وأحمد.م.ع، وفاطمة.ا.ح، ومستورة.ح.م".

وفى سياق آخر، أعلنت إدارة مستشفى أسوان التخصصى، المخصصة كحجر صحى لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد، عن تركيب فلاتر جديدة مقاومة للفيروسات والبكتيريا، ليتم تشغيل المكيفات المركزية بوسائل حماية أكبر من أجل حياة صحية آمنة للمرضى داخل المستشفى.

وذكرت "مستشفى الحجر الصحى بأسوان"، فى بيان صحفى لها، أن الإدارة تسابق الزمن وتتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة للمرضى، وفى إطار الإنجازات والجهود المبذولة تم توفير فلاتر جديدة "هيبا فلتر" وهي فلاتر مقاومة للفيروسات والبكتيريا، ليتم تشغيل المكيفات المركزية بوسائل حماية أكبر من أجل حياة صحية آمنة للمرضى.

وأشار بيان إدارة المستشفى، إلى توفير كل سبل الراحة للمرضى والطاقم الطبى، خاصة في ظل ظروف الطقس الحار بمحافظة أسوان، لذلك حرصت إدارة مستشفى أسوان التخصصى على توفير هذه الفلاتر لتشغيل المكيفات المركزية لتوفير كل سبل الراحة للمرضي وللطاقم الطبى.