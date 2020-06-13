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خبير الأوبئة "فاوتشى" يحذر من مسيرات ترامب الانتخابية وينصح بالكمامات

السبت، 13 يونيو 2020 10:48 ص
خبير الأوبئة "فاوتشى" يحذر من مسيرات ترامب الانتخابية وينصح بالكمامات انتونى فاوتشى
كتبت رباب فتحى

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حذر الدكتور أنتوني فاوتشى ، وهو مسئول أمريكي كبير في الأمراض المعدية ، من مخاطر عقد دونالد ترامب لمسيرات انتخابية خلال الوباء ، مضيفًا أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات قد تخرج عن نطاق السيطرة ما لم تكن هناك أنظمة تتبع فعالة للاتصال، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وحذر فاوتشى من أن هناك خطر "اكتساب أو نشر" الفيروس لأولئك الذين يحضرون مسيرة الرئيس المخطط لها في أوكلاهوما الأسبوع المقبل ، على الرغم من أنه قال إنه لم يثر القضية معه.

وقال لشبكة CNN: "لم أتحدث معه على وجه التحديد بشأن ذلك ، ولكن المبادئ التي كنت أتبناها صحيحة" ، وحث أي شخص يحضر على ارتداء قناع في جميع الأوقات.

على الصعيد العالمي ، هناك الآن أكثر من 7.6 مليون حالة ، مع تسجيل أكثر من 425000 حالة وفاة ، وفقًا لمتتبع جونز هوبكنز. في الولايات المتحدة ، كان هناك 2،048،986 حالة وفاة و 114،669 حالة وفاة.

في مقابلة منفصلة مع ياهو ، أثار فاوتشى المخاطر الموجودة فى احتجاجات "حياة السود تهم" قائلا "لديك حشود ، ونوصي بعدم الدخول في حشود. إن الإبعاد الجسدي مستحيل. "عندما يتحمس الناس وينخرطون في المظاهرة ، ويبدأون في ترديد الهتافات والصراخ ، وكثيراً ما يخلعون الكمامات".

وأبلغت تكساس ونورث كارولينا يوم الجمعة عن أعلى معدلات دخول المستشفى منذ بدء الوباء. وأشار المسئولون في كلتا الولايتين إلى أنهما كانا من بين أدنى معدلات الوفيات.

وأكد فاوتشى أن زيادة دخول المستشفيات كان اتجاهاً مقلقاً ، مشيرا إلى أنه "ربما نحتاج إلى إبطاء قليلاً" عند إعادة فتح الولايات المتحدة.

وقال فاوتشى: "ولكن عندما تبدأ في رؤية المزيد من عمليات دخول المستشفى ، فهذه علامة مؤكدة على أنك في موقف تسير فيه في الاتجاه الخاطئ".

كانت تكساس في طليعة جهود الدولة لإعادة فتح اقتصاداتها وقال الحاكم جريج أبوت يوم الجمعة إنها ستبقى على هذا النحو "لأن لدينا الكثير من أسرة المستشفيات متاحة لأي شخص يمرض".

قال أبوت: "لكل شخص يحتاج سرير فى المستشفى ، هناك 10 أسرّة مستشفى متاحة ومتاحة". "لذا هناك الكثير من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لتكون قادرة على التعامل مع كوفيد19 وأضاف أنه "ليست هناك حاجة حقيقية للتصدي لفتح الشركات في الدولة"

 

 


انتونى فاوتشى

ترامب

الولايات المتحدة

كورونا

مسيرة ترامب

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