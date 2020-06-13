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جهاز الإحصاء: 183 ألف توك توك مسجل فى مصر حتى ديسمبر 2018

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 م
جهاز الإحصاء: 183 ألف توك توك مسجل فى مصر حتى ديسمبر 2018 توك توك - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات حكومية، إجمالى مركبات التوك توك المسجلة فى مصر بلغ نحو 183 ألفا و884 توك توك حتى آخر شهر ديسمبر في عام 2018، مرتفعا من 125 ألفا و275 توك توك فى عام 2017، فيما كان العدد في عام 2016 نحو 99 ألفا و13 توك توك.

ووفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد المركبات الملاكي بنحو 4 ملايين و952 ألف و734 سيارة بنهاية عام 2018، مقابل 4 ملايين و712 ألفا و562 سيارة عام 2017، كما تراجع عدد السيارات الأجرة ليصل إلى 376 ألفا و456 سيارة أجرة عام 2018، مقابل 383 ألفا و423 سيارة.

وأضاف التقرير بالنسبة لأتوبيسات المدارس، ف د ارتفع عددها في نهاية 2018 ليصل إلى 13 ألفا و794 أتوبيس، مقابل 13 ألفا و392 أتوبيس في عام 2017، كما ارتفع عدد السيارات النقل في عام 2018 مليون و386 ألف سيارة نقل، مقابل مليون و258 ألف سيارة نقل عام 2017، وارتفع عدد المقطورات ليصل إلى 100 ألف و713 مقطورة عام 2018، مقابل 92 ألف و488 مقطورة.

أما بالنسبة للجرارات الزراعية، فقد ارتفعت لتسجل نحو 16 ألفا و542 جرار عام 2018، مقابل 12 ألفا و768 جرار عام 2017، وسجل عدد الدراجات البخارية عام 2018 نحو 3 ملايين و511 ألف دراجة، مقابل 2 مليون و994 ألف دراجة نارية عام 2017.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

توك توك

اتوبيسات مدارس

اخبار الاقتصاد

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