جمارك الإسكندرية تحبط تهريب كمية من البضائع والسلع الأجنبية المحلية المخالفة

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بالإسكندرية، برئاسة عاطف حمزة، مدير عام جمرك الصادر بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب وتصدير كمية من البضائع والسلع الأجنبية والمحلية المخالفة بالمخالفة لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 و تعديلاته و قانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته ومنشورات التصدير المذاعة .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من جمارك الصادر بالإسكندرية تم الااشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 4478 فى 4/5/2020 بعدد 2 حاوية بإسم شركة م . ا . ل المرسل للشحن من ميناء الإسكندرية البحرى ووجهته النهائية ليبيا والصنف المصدر طبقا للمستندات وللفاتورة المقدمة لجمرك التصدير عبارة عن ( حصير – كرتون فارغ – منظفات – سلك مواعين).

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاويتين من محمد إبراهيم، مدير تعريفة ومحمد على عبد القادر وأحمد زكى مديرى الحركة وأحمد نبيه مأمور الحركة، تحت إشراف أحمد نعمة الله ومحمد على وخالد عشبة مديرى الإدارة فتبين وجود 21 صنفا من السلع والمنتجات المحلية والأجنبية الصنع منها "مستلزمات طب وجراحة الأسنان والأحذية الطبية أجنبية الصنع دون تقديم فواتير أو أذون إفراج ومستحضرات تجميل وكيماويات وبخور وكريمات زيوت وماسكات وفرش وأمشاط للشعر ومنظفات ومساحيق الغسيل من إنتاج شركات محلية وبينها أصناف موقوف تصديرها طبقا لقرارات وزارة التجارة وأصناف لا يوجد لها تنازلات من الشركات المنتجة بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير وأصناف لم تعرض على الجهات الرقابية و أصناف دون منشأ.

قرر حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.