تنفيذ 7 قرارات إزالة ببرج مخالف بملوى وإزالة 46 حالة تعد بجميع مراكز المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص ، والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 46 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 3 حالات تعدى بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 310 متر مربع، و 42 حالة تعد على أراضى زراعية خاصة على مساحة 4847 متر مربع، وحاله تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 175 متر مربع، ليصل اجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الجمعة 819 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3944 فدان و2 قيراط، و3665 حالة إزالة مبانى بمساحة 944545 متر مربع.
شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
من جانبه قاد المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز ملوي، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات ازالة ببرج مخالف بشارع عمر مكرم بمدينة ملوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة