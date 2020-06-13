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تنفيذ 7 قرارات إزالة ببرج مخالف بملوى وإزالة 46 حالة تعد بجميع مراكز المنيا

السبت، 13 يونيو 2020 12:44 م
تنفيذ 7 قرارات إزالة ببرج مخالف بملوى وإزالة 46 حالة تعد بجميع مراكز المنيا إزالة البناء المخالف بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص ، والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 46 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 3 حالات تعدى بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 310 متر مربع، و 42 حالة تعد على أراضى زراعية خاصة على مساحة 4847 متر مربع، وحاله تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 175 متر مربع، ليصل اجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الجمعة 819 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3944 فدان و2 قيراط، و3665 حالة إزالة مبانى بمساحة 944545 متر مربع

شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

من جانبه قاد المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز ملوي، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات ازالة ببرج مخالف بشارع عمر مكرم بمدينة ملوي.

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إزالة البناء المخالف بالمنيا

 

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إزالة البناء المخالف بالمنيا

 

 


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