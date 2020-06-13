تعليم الأقصر تعلن بدء تلقى طلبات الاعتذار عن مراقبة الثانوية غدا

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يبدأ غدا الأحد الموافق 14 من يونيو الجارى تلقى طلبات المعلمين الراغبين فى الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة الدور الأول 2020، وحتى الثلاثاء الموافق 16 من يونيو الحالى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفي، أن تقديم الطلبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا بمقر مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية للبنين، ومدرسة خالد بن الولد الثانوية العامة للبنات.

وأوضح عايد أن الحالات التى يمكن قبول الاعتذار هى كالآتى:

- قومسيون طبى حديث مختوم ومعتمد من المجلس الطبى العام مدون به يعفى من أعمال الامتحانات وممنوع من السفر.

- العمل جزء من الوقت.

- وجود طفل رضيع (سنتان).

- سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية.

- وفاة الزوج أو الزوجة لا يتجاوز العام.

- الإحالة للمعاش.

- الحرمان من أعمال الامتحانات.

- ندب الزوج و الزوجة لاعمال الثانوية العامة يتم الاعتذار لاحدهم مع احضار اصل جواب الندب للزوجين.

- الاستدعاء للتجنيد.

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن او معاق.

- عجز 5%.

- خصومة ثأرية (جواب حديث من مديرية الأمن).

علما بأنه لن يتم قبول أى طلبات للاعتذار من المنتدبين إلا طبقا للحالات الموضحة بعاليه.

الاعتذار عن أعمال التقدير يتم من خلال مشرف المادة بمقر التقدير فى حينه. جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بمتابعة اعمال الاستعداد والتجهيزات لاعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الاول 2020 فيما يخص الطلاب والمعلمين.