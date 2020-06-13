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تدريبات "أون لاين" للعاملين بشركة مياه الشرب بالشرقية

السبت، 13 يونيو 2020 04:06 م
تدريبات "أون لاين" للعاملين بشركة مياه الشرب بالشرقية اللواء شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد اللواء شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، أنه إيمانا من الشركه بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى وتماشياً مع سياسة الدولة فى التوجه إلى التحول الرقمى ، تم تفعيل منصه التعليم الإلكترونى التابعه لإدارة التدريب، مشيرا إلى أنه يعد أول برنامج تدريب الكترونى بمجال السلامة والصحة المهنية على منصة تدريب الشركة.

وأوضح رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى ، أن آلية عمل البرنامج هى أن يقوم الموظف بتلقى التدريبات اللازمة للارتقاء بمنظومه العمل من خلال حصوله على التمارين والإختبارات فى مجال السلامة والصحة المهنية وبعد إجتيازه الاختبارات اللازمة يحصل على شهاده اجتياز ووسام الشركه الإلكتروني .

وأضاف رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى ، أن الشركة تواكب سياسة الدولة والميكنة فى التواصل الإلكترونى على مدار الساعة مع المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم ، وذلك عبر صفحتها وموقعها الإلكترونى وأرقام الخط الساخن أرضى 125 ، تليفون محمول 01205502098  ، واتس آب 01205502086 ، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا .

من جانبه ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة الإرتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين والسعى دائماإلى تلبية جميع متطلباتهم وكذلك صقل مهارات وقدرات العاملين ورفع كفاءتهم وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وتوجه المحافظه بكامل أجهزتها التنفيذيه لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

 


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