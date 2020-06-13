اليوم السابع
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بومبيو يهاجم بكين: لا يوجد تكافؤ بين نظامى الحكم فى الصين والولايات المتحدة

السبت، 13 يونيو 2020 06:47 م
بومبيو يهاجم بكين: لا يوجد تكافؤ بين نظامى الحكم فى الصين والولايات المتحدة مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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واصل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، مهاجمة الصين، مشيرا إلى أنها تفرض الشيوعية بلا رحمة، قائلا:"لا يوجد تكافؤ بين نظامي الحكم في الصين والولايات المتحدة، فنحن لدينا حكم يسود فيه القانون، ولكن الصين لا تتمتع بذلك".

وقال بومبيو فى تصريحات نقلها عنه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر: "في أفضل الظروف تفرض الصين الشيوعية بلا رحمة، وفي ظل أصعب الأوقات التي تواجهها الولايات المتحدة، نعمل على تأمين الحرية للجميع".

بومبيو
بومبيو

 

مايك بومبي
مايك بومبيو

وتابع: "لا يوجد تكافؤ بين نظامي الحكم في الصين والولايات المتحدة، فنحن لدينا حكم يسود فيه القانون، ولكن الصين لا تتمتع بذلك، كما أن لدينا حرية التعبير ونؤمن بالاحتجاج السلمى، بينما الصين لا تؤمن بذلك".

وفى سياق آخر، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، فشل ما وصفه بمحاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة ، قائلا: الولايات المتحدة تحمى الحرية".

وقال بومبيو فى تصريح نقله عنه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية: "ستفشل محاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها، في أفضل الأوقات، تفرض بكين الشيوعية بلا رحمة، ولكن في أصعب الأوقات، الولايات المتحدة تحمي الحرية".

وفى سياق آخر، انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وأحد كبار زعماء الكونجرس، الصين بسبب ما وصفه بسلوكها الذي ينطوي على تنمر تجاه الهند أثناء مواجهة عسكرية على حدود متنازع عليها بين البلدين، حسب رويترز.

ومن جانبه، قال إليوت إنجل رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن على الصين احترام القوانين واللجوء للدبلوماسية لتسوية مسألة الحدود مع الهند.

وذكر مسئولون أمنيون هنود ووسائل إعلام محلية، أن كلا من الهند والصين تحشد آلاف الجنود منذ أسابيع في ثلاثة أو أربعة مواقع على الحدود في منطقة الهيمالايا بعد أن توغلت قوات صينية في منطقة هندية.


مايك بومبيو

بومبيو

الخارجية الامريكية

وزير الخارجية الأمريكى

الصين

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