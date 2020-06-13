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النواب اليمنى: استقطاع الحوثيين 20% من عائدات اليمن خرق للمواثيق الدولية

السبت، 13 يونيو 2020 02:57 م
النواب اليمنى: استقطاع الحوثيين 20% من عائدات اليمن خرق للمواثيق الدولية هيئة رئاسة مجلس النواب اليمنى
إيمان حنا

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قالت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمنى، إن ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها استقطاع 20 % من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم، يُعد سلوكًا عنصريًا ممنهجًا وامتهانًا للشعب اليمني وخرقًا فاضحاً لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي".وفق سبأ


واضافت الهيئة في بيان لها ،إن مجلس النواب يعد كل ما يصدر عن تلك الجماعة وبأي تسميةٍ كانت معدوما ولا قيمة له وعملٌ إجرامي تستحق العقاب عليه لأن ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض وسلالي مقيت بما فيها هذه الوثيقة العنصرية السلالية المقيتة، والتي لا يراد منها الا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية، للعودة بالوطن الى العهد الإمامي الكهنوتي العنصري البغيض واستعباد الشعب اليمني".


وجاء فى نص البيان، إنه فى اللحظات العصيبة التي يواجهها العالم أجمع جراء جائحة كورونا وآثارها الخطيرة المدمرة وما يواجهه شعبنا اليمني جراها والحميات الاخرى من انتشارٍ خطيرٍ للأوبئة والأمراض التي تحصد أرواح اليمنيين يوميًا بالعشرات والأوضاع الخطيرة الأخرى وعدم قدرة اليمنيين على التصدي للجائحة او مواجهة الاوضاع الاخرى تتمادى العصابة الانقلابية الحوثية في جرائمها بحق أبناء الشعب اليمني، وفي الوقت الذي ينتفض فيه العالم ضد العنصرية بمختلف أنواعها وفي واحدة من أكبر جرائم العصر الحديث أقدمت مليشيات الحوثي العنصرية الانقلابية الارهابية والتي لا تتمتع بأي مشروعية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها استقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية في باطن الارض واعماق البحار وما تزرع الارض تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم حصراً والذي يدعي قائد الإنقلاب الإرهابي عبد الملك الحوثي زعامته لهم.

 


الحوثيين

مجلس النواب اليمنى

اليمن

ميلشيات الحوثى

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