اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الآلاف يشاركون في احتجاجات حياة السود مهمة في أنحاء أستراليا

السبت، 13 يونيو 2020 12:20 م
الآلاف يشاركون في احتجاجات حياة السود مهمة في أنحاء أستراليا مظاهرات فى استراليا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 شارك الآلاف في أنحاء أستراليا في احتجاجات حياة السود مهمة اليوم السبت وراعوا وضع الكمامات والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وسط مناشدات من زعماء الدولة بإلغاء الحدث خشية حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا.

وكانت المظاهرات سلمية في مجملها لكنها شهدت حضورا مكثفا للشرطة. وسار محتجون في الشوارع وتجمع آخرون في متنزهات عامة ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا عدالة، لا سلام" و"نأسف للإزعاج، نحاول تغيير العالم".

واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية في أنحاء العالم بعد وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد في نهاية الشهر الماضي بعدما جثم ضابط شرطة في مدينة منيابوليس بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.

وشهدت مدينة بيرث أكبر تجمع بين كافة المدن الأسترالية على الرغم من مناشدات مارك مكجوان رئيس مجلس وزراء ولاية غرب أستراليا بإلغاء الحدث لحين زوال جائحة كورونا.

وأصيب أحد المشاركين في احتجاجات حياة السود مهمة في الأسبوع الماضي في ملبورن بفيروس كورونا فيما حذر رئيس الوزراء سكوت موريسون من أن التجمعات الحاشدة تهدد تعافي البلد من المرض.

وحث روجر كوك وزير صحة ولاية غرب أستراليا على عدم التجمع في حشود كبيرة، رغم أن زوجته، وهي من سكان البلاد الإصليين، قالت إنها ستشارك في الاحتجاجات.

وتجمع المحتجون بأعداد صغيرة في ملبورن وسيدني وطالبوا بالحرية للاجئين المحتجزين إلى أجل غير مسمى.

 


استراليا

مظاهرات

امريكا

العنصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة