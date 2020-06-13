اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 07:46 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد حالات الوفاة فى إيطاليا من كورونا ‭78‬ ليصبح 34301 حالة

السبت، 13 يونيو 2020 06:25 م
ارتفاع عدد حالات الوفاة فى إيطاليا من كورونا ‭78‬ ليصبح 34301 حالة مصابى فيروس كورونا
رويترز

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قالت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا، إن عدد حالات الوفاة جراء مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ارتفع 78 حالة اليوم السبت، فى حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 346 حالة.
 
وأضافت الوكالة، إن إجمالى عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشى الوباء فى 21 فبراير يبلغ الآن 34301 حالة فى رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.
 
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، إلى 236651 حالة فى سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.
 
 

ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الايطاليه

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