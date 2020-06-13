ارتفاع عدد حالات الوفاة فى إيطاليا من كورونا ‭78‬ ليصبح 34301 حالة

رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا، إن عدد حالات الوفاة جراء مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ارتفع 78 حالة اليوم السبت، فى حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 346 حالة.

وأضافت الوكالة، إن إجمالى عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشى الوباء فى 21 فبراير يبلغ الآن 34301 حالة فى رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، إلى 236651 حالة فى سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.