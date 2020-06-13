اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 06:08 م
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ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا فى بريطانيا إلى 41662

السبت، 13 يونيو 2020 05:50 م
ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا فى بريطانيا إلى 41662 بريطانيا
رويترز

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قالت بيانات حكومية نشرت اليوم السبت، إن عدد حالات الوفاة فى بريطانيا جراء مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ارتفع 181 حالة ليصبح إجمالى عدد حالات الوفاة 41662 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 12 يونيو.
 
وكانت السلطات البريطانية، قد أعلنت صباح اليوم، تسجيل 202 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح وزير النقل البريطانى قرانت شابس، خلال مؤتمر التنوير اليومى بشأن كرونا أن إجمالى ضحايا المرض فى البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية.
 
وذكّر شابس فى شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه فى الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، داعياً المواطنين إلى الاستمرار فى إتباع جميع إجراءات الحماية التى أعلنتها الحكومة بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنازل قدر الإمكان.
 

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه البريطانيه

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