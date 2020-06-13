اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 12:07 م
خالد صلاح
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أوكرانيا تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع إجمالى الإصابات لـ 30506

السبت، 13 يونيو 2020 11:52 ص
أوكرانيا تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع إجمالى الإصابات لـ 30506 مصابه بكورونا وفريق طبى
كييف (أ ش أ)

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ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالى إلى 30506، وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات أنظمة رصد ومراقبة العدوى التابعة لمجلس الأمن والدفاع الوطني فقد بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 880 حالة، بعد تسجيل 10 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منوهة بتعافى 409 أشخاص ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 13976. 

وكان المكتب الصحفى للرئاسة الأوكرانية، أعلن أن الرئيس فولوديمير زيلينسكى ألغى الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة وسيقصر اتصالاته على دائرة مقربة بعد أن ثبتت إصابة زوجته أولينا زيلينسكا بفيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الصحفى فى بيان "الاجتماعات المباشرة ... مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة فى الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".

وكانت زيلينسكا قد قالت أمس الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية. وكتبت على فيسبوك "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا. أخبار غير متوقعة. ولا سيما بالنظر إلى أننى وعائلتى نتبع جميع القواعد... الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما، وسجلت أوكرانيا 29753 إصابة بكورونا بينها 870 حالة وفاة.


اوكرانيا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الاوكرانيه

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