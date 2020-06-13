اليوم السابع
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أهالى قرية الحكماء ونمر بالشرقية يطالبون بإنارة ورصف الطريق

السبت، 13 يونيو 2020 12:00 ص
أهالى قرية الحكماء ونمر بالشرقية يطالبون بإنارة ورصف الطريق الطريق
الشرقية حمدى عبد العظيم

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طالب أهالى قرية الحكماء ونمر التابعة للوحده المحلية ببنى عياض مركز أبوكبير محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برصف الطريق الواصل بينهم وبين قرية كفر السيد محمود لأنه طريق حيوى وهام يربط بين مجموعة من القرى المتجاورة .

وقال أحمد مصطفى أحد أبناء قرية الحكماء أن الطريق يعتبر همزة الوصل بين القرى وهو طريقهم الرئيسى لوصول أبنائهم إلى مدارسهم بقرية ببنى عياض وقرية كفر السيد محمود، كما أنه الطريق المؤدى لمقابرهم المتواجدة بقرية كفر السيد محمود، وأن الأهالى يعانون بسبب إهمال المسئولين بالوحدة المحلية ببنى عياض.

وأضاف أحمد من أهالى قرية الحكماء أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى لجميع الجهات دون أى جدوى ولم يعيرها أحد أى اهتمام وظلت شكواهم حبيسة الأدراج.

وطالب أهالى القرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوضع الطريق فى خطة الرصف العاجلة والبدء فى تمهيد الطريق بمعدات وحدة بنى عياض المخلية ومعدات رئاسة مركز ومدينة أبو كبير حتى يستطيعون الترجل عليه ودفن موتاهم كما طالبوا بإنارة الطريق لانه موحش ليلا ويعد ملاذا للخارجين عن القانون رصف الطريق تمهيد الطريق فهم لا يطالبون بالإسفلت أو غيره وإنما يطلبون تمهيد هذا الطريق على الأقل حيث أنه طريق ترابى وبحالة من السوء والإهمال من جهة الوحدة المحلية.

وكان كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بفتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف أقيم بقرية شلشلمون مؤخرا بالمخالفة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ الشرقية فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الفيديو المتداول للواقعة يكشف عن كم كبير من اللامبالاة التى تسيطر على طريقة تفكير البعض فى الوقت الذى تسخر فيه الدولة كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوباء.

وتداول مواطنون أمس فيديو يظهر قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك قبل أن يعلو الصراخ عقب امتداد النيران لأحد الأشخاص المتواجدين فى المكان والذى سارع إلى الفرار فى محاولة لإنقاذ نفسه بينما سادت المكان حالة من الهرج والمرج.


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اخبار مصر

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