اليوم السابع
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

السبت، 13 يونيو 2020 05:07 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 13-6-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 208.99 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  208.99 ريال  بما يعادل  55.68 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  191.58 ريال  بما يعادل  51.04 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 182.87 ريال  بما يعادل  48.72 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  156.75 ريال  بما يعادل  41.76 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  121.91 ريال  بما يعادل  32.48 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  104.50 ريال   بما يعادل  27.84 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,500  ريال   بما يعادل  1,732 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,463 ريال   بما يعادل   389.74 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 208,994 ريال  بما يعادل 55,675 $

 

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضى، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.


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