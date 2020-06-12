اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 05:58 ص
خالد صلاح
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وزير شئون القدس يبحث مع مديرة بعثة الصليب الأحمر التطورات فى القدس

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:00 ص
وزير شئون القدس يبحث مع مديرة بعثة الصليب الأحمر التطورات فى القدس القدس
أ ش أ

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بحث وزير شؤون القدس فادى الهدمى، الخميس، مع المديرة الجديدة لبعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر في القدس إلس دوبوف، تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الوزير الهدمي قدم خلال لقائه دوبوف بمكتبه في بلدة الرام بحضور المدير السابق للبعثة دافيد كاين، شرحا عن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في المدينة، خاصة هدم المنازل، والاعتقالات، والإبعادات التي شهدت تصاعدا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة.
وتقدم وزير شؤون القدس بالشكر للمنظمة الدولية على الجهود التي تقوم بها لمساندة الفلسطينيين، خاصة ما يتعلق بزيارات الأهالي للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتمنى التوفيق لمدير البعثة السابق بعد أن شكره على الجهود الكبيرة التي قام بها، فيما تمنى النجاح لمديرة البعثة الجديدة، حيث تم الاتفاق على استمرار الاتصال من أجل تعزيز التعاون المشترك.


القدس

فادى الهدمى

المنظمة الدولية للصليب الأحمر

الانتهاكات الإسرائيلية

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