وزير الخارجية الأمريكى يناقش مع نظيره النمساوى مكافحة كورونا

أجرى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الخميس اتصالا هاتفيا مع نظيره النمساوى ألكسندر شالنبرج لمناقشة عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.
وبحث الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي - الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والنمسا لمكافحة جائحة وباء كوفيد 19 والتصدي للحملات التي تنشر التضليل وتشوه الواقع وتقوض الثقة في ديمقراطيات البلدين، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
كما ناقش بومبيو مع شالنبرج رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل وفلسطين والجهود المبذولة لمحاسبة "وكيل الإرهاب الإيراني" تنظيم حزب الله على أنشطته الخبيثة في أوروبا.
وزير الخارجية الأمريكى يناقش مع نظيره النمساوى مكافحة كوروناالجمعة، 12 يونيو 2020 05:10 ص
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
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أجرى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الخميس اتصالا هاتفيا مع نظيره النمساوى ألكسندر شالنبرج لمناقشة عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.
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