اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يناقش مع نظيره النمساوى مكافحة كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:10 ص
وزير الخارجية الأمريكى يناقش مع نظيره النمساوى مكافحة كورونا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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أجرى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الخميس اتصالا هاتفيا مع نظيره النمساوى ألكسندر شالنبرج لمناقشة عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.
وبحث الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي - الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والنمسا لمكافحة جائحة وباء كوفيد 19 والتصدي للحملات التي تنشر التضليل وتشوه الواقع وتقوض الثقة في ديمقراطيات البلدين، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
كما ناقش بومبيو مع شالنبرج رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل وفلسطين والجهود المبذولة لمحاسبة "وكيل الإرهاب الإيراني" تنظيم حزب الله على أنشطته الخبيثة في أوروبا.


مايك بومبيو

أمريكا

النمسا

ألكسندر شالنبرج

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