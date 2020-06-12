هبدو والجنرال فوزنهاور والنظرية النشطمائية فى التعليم والصراعات التحتوفوقية

فى الحلقة الجديدة من مستر هبدو يتحدث اكرم القصاص عن الجنرال فوزنهاور الفاهم الاوحد فى الصراعات الاقليمية والسدود يقدم نصائحه ويصدر احكامه وهو جالس الكيبورداء بناء على خبراته العميقة فى لعبة بابجى متجاهلا العلاقات المتشابكة والتفاصيل قافزا فوق المصالح والمعلومات متمسكا برؤيته العميقة فى فهم المفهومات.

ويتحدث أكرم القصاص عن هبدو العثمانلى السريا قوسى ومن يشجعون غزوات تركيا اكثر من الاتراك ويتغذى على اكاذيب قناة الجزيرة، ويصفقون لخراب سوريا والعراق وليبيا .

كما يناقش أكرم القصاص "النظرية الهبدو نشطمائية فى المسالة الامريكية"، وكيف يتحول الشخص الى خبير فى العماق الامريكية لمجرد حصوله على تاشيرة 13 يوم للولايات المتحدة وكيف ينقسم محللو الامركة بين مشجعين للديموقراطيين او الجمهوريين فى مبارة تخص امريكا.

داخليا يتحدث مستر هبدو عن خبراء الهبد التعليمى الذين يستعملون الميديا لمواجهة تطوير التعليم بالتقنية والميديا ، وفى فقرة "أنت اللي سرقت دوايا" يسلط الضوء على هبدات بروتوكولات العلاج ومستغلى ازمة كورونا الذين تسببوا فى اخفاء الادوية وتاجروا فى الازمة وكلهم بيصرخوا آنت اللى سرقت دوايا. واخيرا يسلط أكرم القصاص الضوء على هبدت في الأحوال الشخصية وشائعة الغاء الزواج لمدة سنة واختراعات خبراء الهبد والشائعات