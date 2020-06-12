اليوم السابع
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نقابة المهندسين بدمياط: تشكيل 7 لجان لمشاركة المحليات بفحص تراخيص البناء

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:07 م
نقابة المهندسين بدمياط: تشكيل 7 لجان لمشاركة المحليات بفحص تراخيص البناء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنها كلفت الإدارات الهندسية ومهندسى الأحياء بمراحعة الطلبات المقدمة لاستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن المحافظة، والصادر بشأنها تراخيص بناء، بشرط أن تتوفر بها الاشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات، وذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإصدار التراخيص المقدمة من المواطنين تنفيذا للقرارات الهندسية النهائية الصادرة وفقا للمادة 90 - 92 من القانون 119 لسنة 2008 سواء ترميم أو إزالة، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات .

وكان المهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بالمحافظة قد التقى المحافظ، مطالبا بإعادة استكمال أعمال الإنشاءات للمبانى والصادر لها تصاريح رسمية، وذلك مراعاة لمصالح الآلاف من المهندسين، وكذلك ظروف العاملين فى هذا القطاع الهام والحساس، وعرض درويش تشكيل 7 لجان على مستوى المحافظة لفحص طلبات الراغبين فى الاستكمال وبحث مدى التزامهم بالاشتراطات القانونية المطلوبة .

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2020، وذلك فى إطار حرص المحافظة، على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، والالتزام بما تتضمنه القرارات والغاية من إصدارها، وفى ضوء صدور القرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة بمدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر.

وأوضح قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة .

وأوضح الكتاب بتكليف الإدارات الهندسية ومهندسى الاحياء بالموافقة على الطلبات المقدمة لاستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن المحافظة والصادر بشأنها تراخيص بناء بشرط أن تتوافر فيها الاشتراطات البنائية والتخطيطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستكمال تراخيص البناء والترميم والازالة.

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