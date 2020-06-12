اليوم السابع
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مكتب التمثيل العمالى بجدة: 14 مليون ريال لـ 4830 متدربا ومتدربة ببرنامج "تمهير"

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:41 ص
مكتب التمثيل العمالى بجدة: 14 مليون ريال لـ 4830 متدربا ومتدربة ببرنامج "تمهير" محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل.

وأشار المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، فى تقريره للوزير عبر غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)بالمملكة أودع ، ألفا و600 ريال ، مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة فى برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر مايو الماضي.

وأوضح الصندوق أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهرياً، تودع فى حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأميناً ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودى الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل المتقدم على أى وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.taqat.sa/tamheer


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العماله المصريه

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