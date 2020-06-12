معهد روبرت كوخ: معدل الإصابات بكورونا فى ألمانيا مستمر في الانخفاض

كتبت: هناء أبو العز

أعلن معهد روبرت كوخ اليوم الجمعة أن الإصابات الجديدة بـكوفيد 19 في ألمانيا ظلت دون متوسط الأسبوع الماضي وزادت بـ 258 خلال اليوم الماضي.

وانخفض عدد الأشخاص المصابين حاليًا بـكورونا في ألمانيا أيضًا وبلغ حوالي 14،050 يوم الجمعة، حيث ارتفع العدد التقديري للأشخاص الذين تعافوا بالفعل بنحو 400 خلال يوم واحد إلى 171،600 ، وفقًا لـلمعهد الألمانى.

وظل معدل الوفيات لحالات COVID-19 المؤكدة في ألمانيا عند 4.7 %

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وسعت ألمانيا بشكل كبير قدرتها على اختبار فيروسات التاجية، بغض النظر عما إذا كان الأفراد قد أظهروا أعراضًا.

ووفقاً لوزارة الصحة ، تم دفع تكاليف الاختبارات من قبل شركات التأمين الصحي القانونية في ألمانيا.