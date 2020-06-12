اليوم السابع
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محافظ الدقهلية رفع 50 طن أتربة فى حملة مكبرة بالمنطقة المركزية بالمحافظة

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:40 ص
محافظ الدقهلية رفع 50 طن أتربة فى حملة مكبرة بالمنطقة المركزية بالمحافظة لدقهلية ترفع 50 طن أتربة
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه استغلالا لاوقات الحظر، تم تنفيذ حملة مكبرة الليلة لرفع الاتربة والرمال بشوارع نطاق حي شرق وغرب ومدينة طلخا ورفع 50 طن أتربة.

 

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع الأتربة بالمنطقة المركزية لحين الانتهاء من جميع الشوارع، بالإضافة إلى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتنفيذ هذه الحملات لرفع كافة الأتربة إلى جانب رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.

 

وأضاف محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي فى اطار الخطة المتكاملة التى تم اعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وتوفير بيئة نظيفة،واوضح أنه تم رفع الأتربة من شوارع الجيش وقناة السويس وميدان ام كلثوم باجمالي 15 طن،ومن شوارع عبد السلام عارف من الاتجاهين باجمالي 15 طن،وشوارع صلاح سالم،ومجمع الرحمن ،والمعاهدة وكوبري طلخا،وكوبري الجيش ورفع 20 طن اتربة.

 

شارك في الحملة المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق والمحاسب سعد خليل رئيس حي غرب المنصورة والمحاسب محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمهندس عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ،والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

مشكلة القمامة

حي غرب المنصورة

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