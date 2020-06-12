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"ليبيا مقبرة العثمانيين" تريند..ومغردون:نرفض الغزو التركى والنصر لأحفاد المختار

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:05 ص
"ليبيا مقبرة العثمانيين" تريند..ومغردون:نرفض الغزو التركى والنصر لأحفاد المختار ليبيا مقبرة العثمانيين
كتب هيثم سلامة

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شن رواد موقع تويترهجوما كبير على الغزو العثمانى لدولة ليبيا، الذى كشف أطماع الرئيس التركى أردوغان في الثروات المعدنية الطبيعية، حيث أرسال القوات العسكرية والمرتزقة من كافة أنحاء العالم من أجل سرقة خيراتها.

تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، "ليبيا مقبرة العثمانيين" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث قال أحمد :" لابد للعرب ان يقتلوا ويدمروا جيش المغولي عميل اليهود قردوخان في ليبيا"، وكتب رجائى :" نرفض الغزو التركي لليبيا ... والنصر لأبناء ليبيا الأحرار ... أحفاد عمر المختار".

ليبيا مقبرة العثمانيين تريند على تويتر
ليبيا مقبرة العثمانيين تريند على تويتر
ليبيا مقبرة العثمانيين تريند على تويتر (4)
 
ليبيا مقبرة العثمانيين تريند على تويتر (1)
 

وغرد آخر :"تركيا طمعنا في بترول ليبيا وغاز ليبيا وحاب تبعدها عن أصولها العربية لا كن لا والف لا مادام مصر والسعودية والإمارات موجودين لن تقدر على فعل شيء عاش الملك سلمان وعاش الشيخ محمد بن زايد وعاش الرئيس السيسي تحيا مصر".

ليبيا مقبرة العثمانيين تريند على تويتر (5)
 

وكتب سامى:"العثمانيين معروفين بجرائمهم الكثير في العالم العربي بشكل عام ما وقفت في ليبا حتى مكة ما سلمت منهم، سرقوا منها ويفتخرون بسرقاتهم واليوم يرجعون على ليبيا يكملون مجازرهم!!".

ليبيا مقبرة العثمانيين تريند على تويتر (2)
 
 
ليبيا مقبرة العثمانيين تريند على تويتر (3)
 

ويرى آخر من خلال تغريدته:" تركيا  القابعة تحت حماية الناتو لم تستطع هزيمة نساء الاكراد الابطال منذ عام 2013 وجيشها الذي تم سحله في الشوارع لم يجرؤ على مواجهتهم في ساحات القتال واستخدم المرتزقة ولم ينتصر ايضا ورضخ لشروطهم،..من يتوقع انها  تستطيع هزيمة ابطال ليبيا فهو واهم  ويحلم".

 


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تركيا

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