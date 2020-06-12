كيف تستخدم المرحاض بأمان للوقاية من كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

دورات المياه من أكثر الأماكن التي قد ينتقل إليك من خلالها عدوى فيروس كورونا، لذا قدم الأطباء وخبراء النظافة الشخصية نصائحهم حول كيفية استخدام دورات المياه بأمان أثناء زيارة صديق أو فرد من العائلة أو بأحد الأماكن العامة للوقاية من كورونا، وفقاً لما ذكره موقع جريدة " ديلي ميل " البريطانية.

وأوضح الخبراء أنه من المهم "الانتظار" للحد من خطر مرور شخص ما على مقربة منك ونصحوا بتنظيف يديك قبل استخدام المرحاض، وكذلك بعده.

يجب أيضًا تبديل مناشف اليد القطنية بأوراق المناديل التي يمكن التخلص منها، ويمكن استخدام مناديل معقمة حتى يتمكن الزوار من تنظيف "نقاط الاتصال" الرئيسية في الغرفة بعد الاستخدام.

قالت الدكتورة ليزا أكرلي، ممارس الصحة البيئية: "عند الذهاب للمرحاض في منزل أصدقائك، يجب اتباع إرشادات النظافة وتدابير التباعد الاجتماعي.

وأوضحت: انتظر في الخارج حتى يصبح الطريق إلى الحمام واضحًا، حتى تتمكن من ممارسة التباعد الاجتماعي، وانتظر 30 دقيقة قبل دخول الحمام بعد شخص آخر لتقليل عنصر الخطر للفيروس المحمول جواً".

وأضافت قبل الذهاب إلى دورة المياه، أقترح عليك ترك جميع الأغراض الشخصية مثل الهواتف المحمولة وحقائب اليد والمحافظ في الخارج لمنع انتشار الفيروس.

اغسل يديك قبل استخدام المرحاض



قالت الدكتور أكيرلي: "قبل دخول الحمام مباشرة، استخدم معقم اليدين (الذي يحتوي على 60 % من الكحول) بحيث تكون يديك نظيفة عند لمس مقابض الباب.

بمجرد دخول الحمام وإغلاق الباب ، اغسل يديك لمدة 20 ثانية باستخدام الصابون والماء قبل الذهاب إلى الحمام.

اطلب من مضيفك مناديل ورقية يمكن التخلص منها لتجفيف يديك، بدلاً من تجفيف يديك بمنشفة قطنية تقليدية.

اترك مقعد الجلوس لأعلى وامسح المقبض



قال الدكتور مايكل بارنيش، طبيب الأمراض المُعدية في نيو جيرسي بأمريكا: "يمكن أن تعيش الكائنات الممرضة على الأسطح ، مثل مقابض الأبواب أو مقابض الحمام، لعدة ساعات، حيث تعتبر مقابض الأبواب من أكثر العناصر تلوثًا في المنزل.

وأضاف استخدم مناديل مضادة للبكتيريا يمكن التخلص منها على مقبض الباب عند فتحه وإغلاقه مرة أخرى و لا تنس قفل الباب أيضًا.

استخدم قطعة مسح منفصلة لتنظيف مقبض التنظيف ومقعد المرحاض قبل أن تغادر ولا تستخدم أبدًا نفس القطعة على سطحين مختلفين، لأن ذلك قد ينشر البكتيريا.

اترك غطاء مقعد المرحاض لأعلى لتقليل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى لمسه لرفع المقعد لأعلى ولأسفل، قم بتنظيف مقعد المرحاض بمسح مضاد للجراثيم بعد الاستخدام.

افتح النافذة



"في الوقت الحاضر ، من غير المعروف بالضبط المدة التي يمكن أن يعيش فيها الفيروس التاجي في الهواء، ولكن لكي تكون آمنًا ، يُنصح بإغلاق الباب وفتح النافذة عند مغادرة الحمام.