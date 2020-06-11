4 عوامل تزيد خطر إصابتك بكورونا فى أى مكان

كتبت فاطمة خليل

حدد علماء وخبراء أمريكيون بعض العوامل التي تميز المواقف والأنشطة اليومية المنخفضة والمرتفعة المخاطر لنقل عدوى فيروس كورونا، وتظهر الأدلة أن خطر الإصابة بالعدوى أعلى في الأماكن المغلقة والمزدحمة حيث يصعب الحفاظ على 6 أقدام أو 2 متر من التباعد الاجتماعي.

وقال ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي في جامعة فاندربيلت بنيويورك، "هذا الفيروس يحب حقًا أن يكون الأشخاص داخل المنزل في مكان مغلق لفترات طويلة من التواصل المباشر وجهاً لوجه"، وفقاً لموقع "إنسايدر" الأمريكي.

ذلك لأن الفيروس التاجي ينتشر في المقام الأول عبر قطرات تطير في الهواء عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس أو يتحدث.

ووجدت دراسة حديثة أن خطر الإصابة بالعدوى يتعلق في المقام الأول بمدى قربك من الأشخاص وكم من الوقت.

4 عوامل تزيد مخاطر الإصابة بعدوى كورونا



تزيد أربعة عوامل من خطر الإصابة بالفيروس: الأماكن المغلقة، والحشود والتجمعات ، والتواصل الوثيق مع الآخرين، وصعوبة الابتعاد الاجتماعي.

يوضح أحد الرسوم البيانية كيف تلعب عوامل الخطر هذه خلال الأنشطة اليومية المختلفة.

من المحتمل أن يكون خطر الإصابة بالعدوى أقل فى الخارج من الداخل في حالات معينة مثل: لذالسباحة والمشي لمسافات طويلة، مقارنة بأنشطة أخرى مثل: الأكل داخل المطعم أو قص شعرك.

تأتي الأنشطة الداخلية مع مجموعة من المخاطر الخاصة بها - بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، قد تكون ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية أقل خطورة من حضور الحفلات، في حين أن التسوق قد يكون أقل خطورة من حضور حفلة.

تؤثر التهوية وارتداء القناع على المخاطر أيضًا



وفقًا لشافنر، فإن أهم شيء يجب مراعاته عند تقييم نشاط أو مكان هو مدى قدرتك على التباعد الاجتماعي.

وقال: "أنا قلق للغاية بشأن مدى ابتعادي عن زملائي ومن الحكمة أن أبقى بعيداً عن الناس قدر الإمكان" بغض النظر عما إذا كنت في الداخل أو في الخارج."

عامل آخر هو مدى تهوية المكان، لا يزال العلماء غير متأكدين إلى أي مدى يمكن أن تستمر سحابة من جزيئات الفيروسات التاجية الصغيرة - المعروفة باسم الهباء الجوي - في الهواء وتصيب الشخص التالي الذي يمشي.

لكن الأبحاث اقترحت وجود المزيد من الجسيمات الفيروسية الحية في الهواء في غرف مغلقة بقليل من تدفق الهواء.

وقال شافنر إن المصاعد ضعيفة التهوية، على سبيل المثال، يمكن أن تكون نقطة ساخنة للتعرض للفيروس.

وأضاف: "كلما كنت بعيدًا عنك وقصرت مدة الاتصال بينك وبين أشخاص آخرين ، يعني ذلك أن نقل الفيروس أقل كفاءة".