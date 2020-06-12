اليوم السابع
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ضبط 10 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:37 م
ضبط 10 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سجائر - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئة على الاسواق، وذلك لمواجهة تهريب السلع الى السوق السوداء، واستغلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر والتبغ لكسب أرباح غير مشروعة، حيث أسفرت تلك الحملة، عن ضبط شخصين مقيمان بالإسكندرية وبحوزتهما 9500 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بمركز الدلنجات.

كما تم ضبط تاجر بمركز ابو حمص وبحوزته 500علبة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات و تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف  مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .








 

 


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