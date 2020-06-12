صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى عملية الولادة رقم 11 لمصابة بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، أنه تم في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، إجراء حالة الولادة القيصرية الـ11 لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي ولدت طفلها "سعيد" في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أن حالة الأم والجنين بصحة جيدة.

تم إجراء العملية تحت إشراف الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وبإشراف طاقم طبي كل من الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير، والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الأطفال، والدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي، والفريق المعاون للدكتور وهب عايش سناء عبد الله، وسحر نصر، والسيد سعداوي، وبإشراف ومتابعة تمريضية من رضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وإشراف تمريض السيد شحات، وعلي الواعد، وتمريض عمليات شيماء عاطف وحسين عادل، وتمريض حضانة مني حفني، وأسماء محمود رمضان، وإشراف عمليات رضا علي وإدارة هندسية كل من فراج وأمير، وخدمات معاونة مس زينب.

ويذكر أن مستشفي العزل الصحي بإسنا أجرت إحدى عشر عملية ولادة قيصرية حتى الآن، كما أن مستشفى إسنا التخصصي "العزل الصحي" تخطت نسب الشفاء وتجاوزت أكثر من 600 متعافي حتي الآن ولازلت تكمل طريقها لخدمة مصابى كوورنا.

وكانت قد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبرهيم شنقير مدير العزل الصحي، وتحت إشراف طبي كل من الدكتور شريف موسي، والدكتور أمير عدنان، أنه تم مساء أمس الخميس، خروج عدد 18 حالة تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسى، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، ليتم خروجهم بسلام الله الي منازلهم بعد إتمام نعمة العافية بفضل الله وكرمه.



مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى عملية الولادة رقم 11 لمصابة بكورونا (1)



مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى عملية الولادة رقم 11 لمصابة بكورونا (2)