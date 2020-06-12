س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أحكام المشدد ضد المتهمين بـ"اقتحام قسم التبين".

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بأحداث اقتحام قسم التبين بعد صدور أحكام بالسجن ما بين 15 سنة وحتى 7 سنوات.

وخلال الأسئلة سنجيب على أهم نقاط الحكم وموقف المتهمين القانونى..

كم عدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم بالدعوى؟

يعاد محاكمة 34 متهما صدر ضدهم أحاكم بالمشدد من محكمة الموضوع الأولى.

ما الموقف القانونى للمتهمين؟

ـ يتبقى أمام المتهمين طعن على الحكم من خلال دفاعهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمشدد 15 سنة؟

ــ حصل 12 متهما على أحكام بالسجن المشدد 15 سنه وهم جمال عادل عبد الخالق، صبحى قرنى محمد، حسام سعد رمضان، محمود عبد الغفار محمود، رجب عبد الغفار محمد، محمد أبو زيد عبد العزيز، محمد عبد الوهاب جبر، أيمن عبد الفتاح عوض، محمد سعد أنور، محمد عبد الخميد، عبد الرحمن أبو سريع، ايمن الهادى.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات؟

حصل 12 متهما على حكما بالسحن 10 سنوات وهم محمود زين، خالد عيد، سيد أبو سريع، منصور أحمد، ربيع عبد الجواد، عمرو محمد، عبد الفضيل محمد، ياسر محمد، حازم حسن، محمد سعد، محمد جمعة، جمال ربيع.

بينما حصل على 10 متهمين على أحكام بالسحن المشدد 7 سنوات وهم سيد سعد، أحمد عبد الرحمن، أحمد حسنى، أيمن ربيع، ابراهيم يوسف، خالد سمير، أسامة إبراهي، على أبو سريع، إبراهيم فرج، أحمد عكاشة.

ما أبرز ما جاء بكلمة المحكمة قبل النطق بالحكم على المتهمين؟

من أبرز ما جاء ف كلمة المحكمة : المتهمون لوثوا أرض مصر الطاهرة بدماء الفتنة وأشهروا سيف العداء بغيا وظلما وتولوا عن الحق وسبيل النجاة ويكفى فى معرة فعلهم أن الجهالة أعمت أبصارهم عن أعداء الأمة الحقيقيين فأ تخذوا أقسام الشرطة وعيون مصر الساهرة على أمنها ميدانا للاعتداء والانتقام وما يدل هذا الا عن انعدام فى الخير وكثرة فى الشر وعمى فى البصيرة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.