سفير بنما بالقاهرة يهنئ قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات بالعالم

أصدر أليخندروا ميندوثا جانتيس سفير بنما بالقاهرة، بيانًا أعلن فيه تهنئته لهيئة قناة السويس بمناسبة العبور التاريخى والناجح للسفينة "ALGECIRAS HMM "، وهى أكبر سفينة حاويات فى العالم، و التى عبرت قناة السويس يوم 25 من شهر مايو الجارى.

وقال أليخندروا فى بيانه، إن العبور التاريخى لهذه السفينة العملاقة و المسجلة فى السجل البحرى البنمى، يرمز لخصوصية العلاقات الممتازة القائمة بين هيئة قناة السويس، والأسطول التجارى البحرى البنمى الأول على مستوى العالم، والذى يحتل أيضا المركز الأول فى عدد سفن الحاويات التى تعبر قناة السويس.

وأعلن السفير، أن قنصلية بنما البحرية فى القاهرة تقدم خدماتها لأى مساعدة قد تحتاجها هيئة قناة السويس فيما يتعلق بشهادات و مستندات أى سفينة تحمل علم بنما و تمر بقناة السويس.