اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير بنما بالقاهرة يهنئ قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات بالعالم

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:03 م
سفير بنما بالقاهرة يهنئ قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات بالعالم الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس مع السفير
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر أليخندروا ميندوثا جانتيس سفير بنما بالقاهرة، بيانًا أعلن فيه تهنئته لهيئة قناة السويس بمناسبة العبور التاريخى والناجح للسفينة "ALGECIRAS HMM "، وهى أكبر سفينة حاويات فى العالم، و التى عبرت قناة السويس يوم 25 من شهر مايو الجارى.

وقال أليخندروا فى بيانه، إن العبور التاريخى لهذه السفينة العملاقة و المسجلة فى السجل البحرى البنمى، يرمز لخصوصية العلاقات الممتازة القائمة بين هيئة قناة السويس، والأسطول التجارى البحرى البنمى الأول على مستوى العالم، والذى يحتل أيضا المركز الأول فى عدد سفن الحاويات التى تعبر قناة السويس.

وأعلن السفير، أن قنصلية بنما البحرية فى القاهرة تقدم خدماتها لأى مساعدة قد تحتاجها هيئة قناة السويس فيما يتعلق بشهادات و مستندات أى سفينة تحمل علم بنما و تمر بقناة السويس.

 

 


قناة السويس

سفارة بنما

سفينة حاويات

الفريق اسامة ربيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس هيئة قناة السويس: أداء القناة جعلها موضع ثقة عالية لدى الجميع

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:18 م

اقتصادية قناة السويس: اعتماد موازنة عام 2020/2021 بـ9.2 مليار جنيه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:39 م

عبور ثانٍ أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس الجديدة.. فيديو وصور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:49 م

فى ذكرى تنصيب الرئيس السيسى.. مشروعات قومية عملاقة فى الإسماعيلية.. قناة السويس الجديدة وأنفاق "تحيا مصر" ومدينة الإسماعيلية الجديدة وسحارة سرابيوم وسوق الأسماك نقلت "عروس القناة" للعالمية اقتصاديًا.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة