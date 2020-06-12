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رحلة استثنائية تغادر القاهرة لإعادة 160 مصريًا من العالقين بالسعودية

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:18 ص
رحلة استثنائية تغادر القاهرة لإعادة 160 مصريًا من العالقين بالسعودية مصر للطيران - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، رحلة استثنائية تابعة لشركة طيران النيل في طريقها إلي السعودية، لعودة المصريين العالقين هناك منذ منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن شركة النيل للطيران  سيرت رحلة رقم 6115 إلي تبوك بالسعودية لعودة 160 مصريآ من العالقين هناك ، حيث اقلعت الرحلة من مطار القاهرة الدولي وعلي متنها  طبيب من الحجر الصحي وفني مساعد معه ، حيث من المقرر أن يتم الكشف علي الركاب والمساعدة في انهاء الاجراءات وقياس درجات الحرارة، والتوقيع على إقرار العزل المنزلي بمعرفة كل راكب من خلال قلم خاص بكل راكب لمنع أى تلامس، تحت إشراف الفريق الطبي المرافق على الطائرة ، ومن المقرر عودة الرحلة إلى مطار القاهرة الدولي صباح غدا الجمعة .

 

وكانت بدأت عدة شركات طيران خاصة تعمل بمطار القاهرة الدولي الاتفاق مع إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة ، لتوقيع الكشف الطبي على ركابها خلال تواجدهم على متن رحلاتها الاستثنائية القادمة من الخارج، وذلك بهدف التيسير عليهم داخل صالات الوصول للحد من الزحام، ويعد هذا الإجراء اختياري تقوم به بعض شركات الطيران لتوقيع الكشف الظاهري علي الركاب أثناء الرحلات وقياس درجات الحرارة .


مطار القاهرة

رحلة استثنائية

المصريين العالقين

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