خيام و"لجان مسلحين" فى سياتل.. والشرطة تفاوض المتظاهرين لاستعادة السيطرة.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

طلب مسئولين مختصين بتطبيق القانون من إدارة شرطة سياتل، أن تستعيد السيطرة على المنطقة الشرقية من الدائرة بعد أن سيطر عليها المئات من المتظاهرين.

And back to the CHAZ now, where they’re about to start watching a documentary and have a huge sign that says “This space is now property of the Seattle people.” #seattleprotest pic.twitter.com/eArnU1NEy4 — Jake Goldstein-Street (@GoldsteinStreet) June 10, 2020

وفقا لفوكس نيوز غادر الضباط المنطقة خلال اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين الذين دعوا إلى إلغاء الشرطة.

وقام المتظاهرون بإقامة في هذا القسم من وسط مدينة سياتل وأطلقوا عليه اسم "منطقة كابيتول هيل المستقلة" (CHAZ).

قال جيم فودا ، خبير إنفاذ القانون ومدير خدمات إنفاذ القانون الرائم لا يمكن أن يستمر على هذا النحو مشيرا الي انه يجب اتخاذ بعض الإجراءات.

ووفقا للتقرير ظل المتظاهرين سلميين حيث نصبوا الخيام لكن الشرطة قالت إنها تلقت العديد من الشكاوى حول حراس مسلحين يحيطون بالمحيط ويطلبون من السكان الذين يعيشون في المنطقة لإظهار الهوية.

ألمحت الشرطة أيضا إلى الابتزاز المحتمل للشركات المحلية والمواطنين.

على الرغم من التنازلات التي قدمتها المدينة ، بما في ذلك الحظر الذي استمر 30 يومًا من قبل العمدة جيني دوركان على الضباط الذين ينشرون الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود كبيرة لم يظهر المتظاهرون علامات على السماح للشرطة بالعودة في الوقت الذي تعمل فيه على التوصل الي استراتيجية للتفاوض مع المتظاهرين لكنها لم تتمكن من تحديد قادة الجماعة.

وقال مايكل سولان ، رئيس نقابة ضباط شرطة سياتل إن المظاهرات ذهبت إلى أبعد الحدود و انه "نشاط غير معقول على الإطلاق"، وأضاف "لقد فقدنا دائرة ، الآن ، ما هي الخطوة التالية؟ هل سنفقد دائرة أخرى؟ لقد أزال مجلس المدينة قدرتنا على الحصول على ذخيرة أقل فتكًا لنا لحماية هذه المرافق بشكل صحيح وحماية أنفسنا".