حبس عاطل لحيازته 36 طربة حشيش بالإسكندرية

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاطه إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة الحشيش.

علي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين والقي القبض عليه اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب وبتفتيشه عثر بحوزته علي 36 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار به علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



