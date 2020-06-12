اليوم السابع
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حبس عاطل لحيازته 36 طربة حشيش بالإسكندرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:10 م
حبس عاطل لحيازته 36 طربة حشيش بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار حسن أباظة رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 36 طربه حشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاطه إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة الحشيش.
 
علي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين والقي القبض عليه اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب وبتفتيشه عثر بحوزته علي 36 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض.
 
 وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار به علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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