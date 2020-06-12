اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 10:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز دمياط الجديدة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:13 ص
جهاز دمياط الجديدة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات إزالة الإشغالات والمخالفات بالمدن الجديدة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن  بالجهاز وشرطة التعمير .

وأوضح المهندس محمد رجب، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأحياء المدينة، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن ذلك يأتي في إطار جهود الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، مؤكداً استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية.

كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، قد تفقد أعمال تنفيذ رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة وطريق امتداد (أ٢) بطول ٨٢٠ مترا وعرض ٨٥ مترا، لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديد، وذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى  علي الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب  أن الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وتنفيذ الطريق، وتنفيذ ميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 33 مليون جنيه.

وشدد رئيس الجهاز علي الشركة المنفذة للمشروع ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع إتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19 للحفاظ علي صحة وسلامة  المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع .

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الحرص علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة.


وزاره الإسكان

اخبار وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه دمياط الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة