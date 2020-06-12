جهاز دمياط الجديدة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير .

وأوضح المهندس محمد رجب، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأحياء المدينة، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن ذلك يأتي في إطار جهود الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، مؤكداً استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية.

كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، قد تفقد أعمال تنفيذ رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة وطريق امتداد (أ٢) بطول ٨٢٠ مترا وعرض ٨٥ مترا، لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديد، وذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب أن الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وتنفيذ الطريق، وتنفيذ ميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 33 مليون جنيه.

وشدد رئيس الجهاز علي الشركة المنفذة للمشروع ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع إتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19 للحفاظ علي صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع .

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الحرص علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة.