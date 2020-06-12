جريمة بشعة فى الإسماعيلية.. أب يحاول قتل زوجته وبناته قبل أن ينتحر

الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

فى واقعة هزت الإسماعيلية، تجرد أب من مشاعر الأبوة، وحاول قتل زوجته وطفلتيه، وانتحر بعد محاولته "قتلهم"، بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بالقنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود إخطار من العميد ياسر ياسين، مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بشروع أب في قلت زوجته وطفلتيه.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن أب يدعى "م.ا.ا" وشهرته حمادة 35 سنة، "فلاح"، من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، شرع في قتل زوجته وطفلتيه، تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وأصيبوا بطعنات وتخضع الزوجة لإجراء عملية جراحية فى مستشفى القنطرة غرب، في محاولة لإنقاذ حياتها بعد طعنها بجرح طعنى فى البطن، بينما انتحر الزوج بعد محاولته التخلص من زوجته وطفلتيه، وتم نقله طفلتيه إلى مستشفى الإسماعيلى العام، فى حالة خطرة، وخرجت أحشاء إحدى بناته من شدة الطعنة.

وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.